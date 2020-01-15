Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию. В больнице сообщили, что девушку можно навещать, но не более трех человек в день.

Ксения Пунтус проводила время с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым, напоминает РИА Новости. После этого они вернулись в квартиру Бакова.

Ночью модель без одежды обнаружили под окнами дома в Трехпрудном переулке. Девушка была госпитализирована. У нее были сломаны ноги в нескольких местах, а также диагностирован перелом костей таза и черепно-мозговая травма.

Одежда, обувь и мобильный телефон девушки остались в квартире. В вещах модели полицейские нашли лекарство, применяемое для подавления чувства голода. Его часто используют представители модельного бизнеса. Но в сочетании с алкоголем препарат может вызывать галлюцинации. Следователи не исключили, что именно этот препарат стал причиной падения девушки с высоты.

14 января у Ксении Пунтус были запланированы съемки в Париже. Однако принять в них участие девушка не смогла. Как долго она будет проходить лечение, врачи пока не загадывают.