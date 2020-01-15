Кто угодно, лишь бы справился с Трампом: демократы готовятся к праймериз

Трамп, импичмент, Иран — вот три главные темы дебатов демократов накануне первого партийного съезда в этом году. Джо Байден — главный оппонент президента США — громко заявил, что в оправдания Дональда Трампа о причине убийства иранского генерала Касема Сулеймани не верит. Более того, Байден уверен, что Трамп откровенно солгал, говоря, что причина атаки на Сулеймани была в готовящихся нападениях на американские посольства.

Последние дебаты перед первым голосованием. До праймериз в Айове остается меньше трех недель. В центре сцены лидер внутрипартийного отбора Джо Байден. Считается, что как бывший вице-президент он лучше остальных разбирается во внешней политике, и потому ему легче рассуждать на тему, которую всем опять подкинул Трамп. Речь, конечно, об Иране.

"Мы потеряли свое влияние и поддержку союзников на Ближнем Востоке. Будущий президент должен суметь все это восстановить и заставить Иран вернуться к соглашению. Я полагаю, что это можно сделать с помощью давления, которое мы оказывали ранее", — говорит Джо Байден, вице-президент США в 2009-2017 годах.

Будучи сенатором, Байден голосовал за ввод войск в Ирак. Его главный конкурент Берни Сандерс, который считает себя социалистом, ратовал за войну в Афганистане. Обо простили себе ошибки.

"Джо Байден и я слушали тогда, что говорят Джордж Буш и министр обороны, и думали, что они блефуют. Я не верил в их намерения. А как только все понял, начал всеми силами пытаться предотвратить эту войну", — утверждает Берни Сандерс.

Сейчас в лидерах по объему предвыборного фонда именно Сандерс. С помощью частных пожертвований он собрал 95 миллионов долларов. Впрочем, никому из демократов не потягаться в вопросах финансов с бывшим мэром Нью-Йорка Майкл Блумберг.

"Я единственный кандидат, кто не собрал с граждан ни цента пожертвований", — заявляет Майкл Блумберг.

Миллиардер агитирует на свои. Только за месяц с небольшим на политическую рекламу он израсходовал 150 миллионов и пообещал пожертвовать целый миллиард на предвыборную кампанию любого из демократов, даже если сам не возьмет номинацию, лишь бы тот справился с Трампом. Мини-Майк — такую новую обидную кличку придумал хозяин Белого дома своему земляку и оппоненту. Сам он выступал в Висконсине и снова говорил про Сулеймани.

"Демократы должны быть возмущены ужасными преступлениями Сулеймани, а не решением оборвать его никчемную жизнь. Пока мы создаем рабочие места и ликвидируем террористов, демократы помешались на лжи и тратят усилия всего государства на бесполезную охоту на ведьм, которая началась, кстати, с первого дня моего президентства", — заявил президент США Дональд Трамп.

Сегодня в нижней палате Конгресса как раз должны объявить имена так называемых менеджеров, которые со стороны демократов будут выступать в сенате в качестве обвинителей в процессе по импичменту. Как действовать, каждый понимает в силу своих способностей. Например, демократы во время слушаний собираются представить записочки на листках с логотипом отеля Ritz-Carlton. Автор каракулей Лев Парнас (один из проходимцев, крутившихся рядом с трамповским адвокатом Джулиани) несколько раз упоминает на листках Зеленского. Адвокат Парнаса тем временем троллит Трампа роликом: его подзащитный под музыку позирует с хозяин Белого дома, его юристом, детьми и зятем Джаредом Кушнером.

Что же касается праймериз, то избирателям-демократам не так важны взгляды или качества кандидата. Главное, чтобы справился с Трампом. С этим проблема. Байден, как и раньше Клинтон, может собрать большинство голосов, но за действующего президента опять может сыграть сложная избирательная система Америки.