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15 января 202011:53

Ульяновские власти не получали жалоб на учительницу, покупавшую нижнее белье

Global Look Press

Власти Ульяновска опровергли сообщения о том, что родители учеников одной из городских школ потребовали уволить учительницу после того, как дети заметили ее в магазине нижнего белья. В ульяновском управлении образования заявили, что не получали соответствующей жалобы.

"Ни одна общеобразовательная организация города не сообщала в управление образования о том, что родители жаловались на этот инцидент", – цитирует РИА Новости представителя управления.

14 января в ряде СМИ появилась информация о том, что родители учеников пожаловались на педагога, выбиравшую себе бюстгальтер в магазине. Якобы мать одного из школьников сочла действия учительницы неприемлемыми, поскольку в этот момент ее могли видеть подростки. Родительница сообщила, что мальчики в классе теперь только и делают, что обсуждают белье учительницы.

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