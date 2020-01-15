На Дальнем Востоке появится пассажирская авиакомпания

В России появится авиакомпания, которая будет специализироваться на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока, а также в труднодоступных районах. Данное распоряжение опубликовано на сайте Кремля в перечне поручений президента России по итогам совещания с правительством, которое состоялось 11 декабря 2019 года.

Согласно поручению, российскому правительству необходимо внести предложения по созданию авиационной компании, которая будет эксплуатировать воздушные суда отечественного производства. Основной деятельностью компании станет осуществление перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке и в труднодоступных регионах. Доклад по данному вопросу Владимир Путин ожидает до 31 января.

Глава государства также поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных воздушных перевозок. Кроме того, должны быть определены стоимость поставок и эксплуатации воздушных судов. Российскому правительству поручено определить маршрутную сеть с учетом аэропортов.

Вопрос создания авиакомпании для полетов внутри Дальневосточного федерального округа рассматривается на протяжении нескольких лет. Также в ноябре 2019 года стало известно, что в России может появиться лоукостер, который специализируется конкретно на дальневосточном направлении.