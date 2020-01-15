Instagram-модель упала со скалы и разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи

21-летняя британка стала еще одной жертвой опасных селфи. В поисках хорошего кадра модель Мэдалин Дэвис сорвалась с 30-метровой скалы и разбилась насмерть.

Трагический инцидент произошел 12 января. После вечеринки модель вместе со своими друзьями отправилась на скалы Алмазной бухты. Ребята перелезли через ограждение, чтобы подойти к краю и встретить там рассвет. Данное место популярно у путешественников. Это не первый печальный случай — уже некоторые пытались там сделать селфи, но срывались с обрыва. Мэдалин Дэвис также постигло несчастье. Девушка не удержалась и сорвалась с 30-метровой высоты, ее тело обнаружили в воде через четыре часа после случившегося.

Мама погибшей Ребекка Смит рассказала, что после трагедии столкнулась с насмешками в адрес ее дочери. Женщина не понимает, как комментаторы могут смеяться над чужим горе. Смит считает, что злостные интернет-тролли испытывают собственные эмоциональные проблемы, из-за чего и пишут подобные гадости, сообщает Mirror.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Нижегородской области. 37-летняя россиянка проводила время на базе отдыха и захотела сделать селфи. Женщина подошла к деревянному ограждению, облокотилась на него, опора сломалась, в результате чего пострадавшая упала вниз с высоты около 2,5 метра, получив травмы, несовместимые с жизнью.