Две женщины-астронавта вернулись на МКС после работы в космосе

Астронавты Джессика Мейр и Кристина Кук вернулись в шлюзовой отсек Международной космической станции (МКС), завершив работы в открытом космосе по замене аккумуляторных батарей на внешней поверхности станции.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Отмечается, что вместо запланированных 6,5 часов работы в космосе Меир и Кук провели там почти 7,5 часов. Выход в безвоздушное пространство был омрачен проблемой с креплением камеры на шлеме Кристины Кук, который так и не удалось установить и пришлось обойтись без него.

В целом астронавтки выполнили все запланированные работы, заменив три никель-водородных аккумулятора на современные литий-ионные батареи.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории сразу две женщины работали за бортом МКС 18 октября 2019 года, заменив за 6,5 часов один из энергоблоков станции, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей.

В данное время экипаж Международной космической станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.