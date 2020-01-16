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16 января 202001:15

Футболисты "Ювентуса" забили четыре безответных мяча в ворота "Удинезе"

EPA

Туринский "Ювентус" на поле домашнего "Альянц Стадиум" разгромил "Удинезе" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

У победителей встречи дубль оформил Пауло Дибала (26-я, 57-я минуты) и по разу отличились Гонсало Игуаин (16) и Дуглас Коста (61). Дибала и Игуаин, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

Таким образом, "Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где 29 января сыграет с победителем противостояния "Парма" – "Рома", которое состоится в четверг, 16 января.

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