Дубль Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Монако", Головин отыграл 69 минут

В рамках перенесенного матча 15-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле стадиона "Луи II" разгромил "Монако" со счетом 4:1. Монегаски прервали беспроигрышную серию из пяти матчей – три победы, две ничьи.

У победителей встречи дубль оформил Килиан Мбаппе (24-я, 91-я минуты) и по разу отличились Неймар (45+2, пенальти) и Пабло Сарабия (72). Неймар, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, а у хозяев поля единственный мяч забил Тьемуэ Бакайоко (87).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте, результативными действиями не отметился и был заменен на 69-й минуте противостояния. Вместо него на поле появился Адриен Силва.

"ПСЖ", не знающий поражений в лиги 1, с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а "Монако" расположился на девятой строчке, имея в активе 29 очков. В следующем матче парижане 26 января сыграют с "Лиллем", а подопечные Роберто Морено днем ранее примут "Страсбур".