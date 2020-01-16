В Госдепе пытаются понять, что значит отставка Медведева

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщила, что ведомство следит за развитием ситуации с отставкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и остальных членов кабмина.

"Мы только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями".

Ортэгус заявила, что конкретного заявления по этому поводу у Госдепа пока нет. Но при этом она снова напомнила о приписываемом России вмешательстве в избирательный процесс США в 2016 году.

В ТАСС рассказали, что Белый дом отказался комментировать отставку правительства Медведева и выдвижение Мишустина на должность премьера.