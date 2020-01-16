Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Российская теннисистка, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в австралийском Хобарте. Уроженка Казани в 1/4 финала должна была сыграть с Гарбинье Мугурусой, но представительница Испании отказалась от участия в матче.

На старте турнира 22-летняя россиянка разобралась с австралийкой Самантой Стосур (6:2, 6:2), а затем переиграла американку Кэтрин Беллис – 7:6 (8:6), 6:1. В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Лорен Дэвис (США) – Шуай Чжан (Китай).