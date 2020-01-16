Первый случай пневмонии зафиксирован в Японии

В Японии зарегистрирован первый случай пневмонии.

Правительство страны создало отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра в связи с обнаружением в стране заболевания.

Установлено, что заболевший мужчина – китаец, проживающий недалеко от Токио​​​, в начале января был в Китае. Уже 3 января у него поднялась температура. Госпитализировали его уже в Японии, когда мужчина вернулся домой. Через пять дней он был абсолютно здоров.

В больнице взятые анализы показали положительную реакцию на новый тип коронавируса, сообщает РИА Новости.

Глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.