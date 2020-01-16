Дело об импичменте Трампа передано в Сенат

Дело об импичменте Дональда Трампа передано в Сенат США. Рассмотрение начнется уже сегодня.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала обе статьи обвинения на глазах у миллионов американцев (трансляция шла в прямом эфире).

Демократы вменяют Трампу злоупотребление властью в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также препятствование расследованию.

Сам президент США традиционно ответил в Twitter, намекая на то, что у сената есть дела и поважнее, передает телеканал "Россия 24".

При нынешнем составе сената вероятность голосования в пользу импичмента маловероятна, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.