Мишустин проводит встречи в Госдуме

Государственная дума рассматривает 16 января вопрос о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава Федеральной налоговой службы прибыл на Охотный ряд. Кандидатуру Мишустина внес Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, сообщает телеканал "Россия 24".

Михаил Мишустин в Думе встречается с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным. После этой встречи с 9 часов он пообщается с представителями всех думских фракций. А в 14 часов вопрос о даче согласия на назначение Мишустина на должность главы российского правительства будет вынесен на пленарное заседание Государственной думы. Во время пленарного заседания у депутатов будет возможность задать Мишустину вопросы, а также выступят лидеры фракций.

Кандидатуру Мишустина на заседании в Думе представит полпред президента Гарри Минх. Для одобрения кандидатуры Мишустину надо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов.

Вячеслав Володин пояснил, что Михаил Мишустин зарекомендовал себя профессионалом, который создал с нуля высокотехнологичную федеральную службу с использованием современных технологий, цифровой экономики. Смена правительства – один из первых шагов Путина по выполнению его послания к Федеральному Собранию.