Кадыров проходит курс лечения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в настоящее время проходит курс лечения, в связи с чем временно назначен и.о. главы региона премьер Муслим Хучиев. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

На сайте главы и правительства Чечни ранее появилось распоряжение о назначении Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".