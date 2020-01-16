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16 января 202009:25

Кадыров проходит курс лечения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в настоящее время проходит курс лечения, в связи с чем временно назначен и.о. главы региона премьер Муслим Хучиев. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

На сайте главы и правительства Чечни ранее появилось распоряжение о назначении Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".

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