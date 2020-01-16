Дробью в лицо: устроивший стрельбу в суде жаловался на новокузнецкую Кущевку

Делом о стрельбе в мировом суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы. Им предстоит установить мотив 45-летнего местного жителя, который взялся за ружье, убил судебного пристава и ранил женщину, которая проходила свидетелем по его делу.

По предварительным данным, подозреваемого зовут Артем Пакалов, и ранее он уже фигурировал в новостях. Так, в августе 2018 года предполагаемый стрелок, председатель СНТ "Надежда", едва не попал под колеса трактора — таким образом его соседи по дачному участку в селе Куртуково пытались решить затяжной конфликт, возникший из-за поломки детских велосипедов. В итоге ему частично повредили дом и постройки рядом с ним, а дело переквалифицировали в "Угрозу убийством" и "Уничтожение имущества".

"Кущевская станица отдыхает! В Новокузнецке тракторами давят людей. Это душевнобольным даже и не снилось!" — сетовал ранее Пакалов.

Чем бы закончилась эта история, большой вопрос — стороны призывали к примирению, но они противились. На 16 января были назначены очередные слушания, но речь мирового судьи не устроила Пакалова. Он вышел на улицу, вытащил из своей машины ружье и направился к зданию. На входе его попытался остановить судебный пристав, но безуспешно — злоумышленник выстрелил ему в живот. Затем он вернулся в зал заседаний и открыл огонь по 43-летней женщине (предположительно, Татьяне Горевой), дававшей свидетельские показания. Когда Пакалов перезаряжал ружье, его задержали.

Судебный пристав скончался от большой кровопотери по дороге в больницу, пострадавшей свидетельнице сейчас проводят операцию, у нее серьезные ранения лица и ног.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. На место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты из Москвы — именно им предстоит заниматься этим делом.