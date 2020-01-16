Челябинцев просят обходить городских голубей стороной. Дело в том, что в последнее время участились жалобы жителей на странный вид обычных пернатых обитателей. Как рассказали специалисты, представители общественной организации "Челябинское орнитологическое общество", люди сообщают о подозрительном поведении птиц. В одном районе даже были найдены мертвые голуби.

По словам очевидцев, больные птицы выглядят апатичными и вялыми, практически не двигаются, сидят, неестественно вывернув назад шею. По словам ветеринаров, такие голуби очевидно уже заражены и могут стать переносчиками очень опасных для людей вирусов: орнитоз, токсоплазмоз, псевдочума, листериоз, туберкулез, сальмонеллез. Многие заболевания передаются воздушно-капельным путем.

Врачи обращаются к горожанам с призывом ни в коем случае не трогать подозрительно выглядящих птиц. Тем более, нельзя приносить их в дом и пытаться оказать помощь. Это очень опасно для жизни! В ветеринарной службе города занимаются сбором информации по этой проблеме, передает ГТРК "Южный Урал".