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16 января 202010:35

Челябинцев просят обходить городских голубей стороной

Фото: red-mskt.livejournal.com, Челябинское орнитологическое общество

Челябинцев просят обходить городских голубей стороной. Дело в том, что в последнее время участились жалобы жителей на странный вид обычных пернатых обитателей. Как рассказали специалисты, представители общественной организации "Челябинское орнитологическое общество", люди сообщают о подозрительном поведении птиц. В одном районе даже были найдены мертвые голуби.

По словам очевидцев, больные птицы выглядят апатичными и вялыми, практически не двигаются, сидят, неестественно вывернув назад шею. По словам ветеринаров, такие голуби очевидно уже заражены и могут стать переносчиками очень опасных для людей вирусов: орнитоз, токсоплазмоз, псевдочума, листериоз, туберкулез, сальмонеллез. Многие заболевания передаются воздушно-капельным путем.

Врачи обращаются к горожанам с призывом ни в коем случае не трогать подозрительно выглядящих птиц. Тем более, нельзя приносить их в дом и пытаться оказать помощь. Это очень опасно для жизни! В ветеринарной службе города занимаются сбором информации по этой проблеме, передает ГТРК "Южный Урал".

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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