Модель Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова

Ксения Пунтус – известная фотомодель, выпавшая из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в Трехпрудном переулке столицы, пришла в себя и рассказала, что тогда произошло.

По ее словам, которые цитирует Телеграм-канал Baza, девушка встречается с внуком прославленного режиссера около полутора месяцев. Ксения призналась, что любила сидеть на подоконнике открытого окна с ноутбуком.

В ночь на 11 января они с Андреем отдыхали в баре, после которого Ксения пришла к нему домой. Оба были не трезвы. Девушка села у окна, но соскользнула и упала вниз.

Пунтус заверила, что Бакова в этот момент рядом не было. Он также рассказал, что в момент инцидента был пьян и спал, а о произошедшем узнал только от полицейских.

Ранее сообщалось, что утром 11 января дворник обнаружил девушку без одежды под окнами дома в Трехпрудном переулке. Ее госпитализировали с переломами ног, костей таза и черепно-мозговой травмой.

Одежда, обувь и мобильный телефон Пунтус остались в квартире Бакова.

В вещах Ксении было обнаружено лекарство, которое модели нередко принимают для подавления чувства голода.

В сочетании с алкоголем этот препарат может вызывать галлюцинации, в связи с чем следователи предположили, что его употребление могло привести к падению девушки из окна.



Несколько дней она была в реанимации, накануне ее перевели в травматологию.