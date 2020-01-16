Расследовать стрельбу в Новокузнецке будут в Москве

Глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства расследовать дело об убийстве судебного пристава в новокузнецком мировом суде, передает "Интерфакс".

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в настоящее время подозреваемого допрашивают, выясняются обстоятельства и причины происшедшего.

По словам Петренко, в Новокузнецк направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Центральном районе Новокузнецка мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда. Смертельное ранение получил судебный пристав, также госпитализирована в тяжелом состоянии женщина с ранением лица и ног. Стрелявшего задержали на месте преступления сотрудники ФССП и Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц" УК РФ.