Американская модель снова подала иск к Ковалеву

Американская модель Джейми Фронтс подала в суд на бывшего чемпиона мира, российского боксера Сергея Ковалева. Девушка обвиняет боксера в нападении с применением насилия.

Инцидент произошел в июне прошлого года. По словам Фронтс, Ковалев стал ухаживать за ней после вечеринки. Но встретив отказ, Сергей ударил модель. У Джейми были дигностированы перелом носа, сотрясение мозга и смешение позвоночного диска. Ковалев был задержан полицией, но затем отпущен под залог.

Суд признал Ковалева виновным и обязал его выплатить пострадавшей 650 тысяч долларов. Ковалев заплатил только 250 тысяч, сообщает ТАСС. Фронтс намерена получить от боксера всю сумму и подала повторный иск.