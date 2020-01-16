Рискованный обгон "Оки" завершился смертью водителя малолитражки. Видео

В Тульской области легковой автомобиль, совершая обгон в запрещенном месте, устроил смертельную аварию.

Инцидент произошел 14 января в Ефремовском районе на объезде платного участка автомагистрали М-4. Малолитражка "Ока" во время рискованного обгона боком зацепила встречный грузовик, затем врезалась в следующую фуру и столкнулась с попутным автомобилем.

Издание "Тульские новости" сообщило, что виновник аварии — 42-летний водитель "Оки" — погиб на месте. Бригада скорой оказала помощь женщине, сидевшей за рулем легковушки, и отпустила ее домой. О других пострадавших информация не поступала.