10-летняя девочка пропала под Новосибирском по пути из музыкальной школы

В Новосибирской области второй день ищут школьницу, пропавшую по пути в музыкальную школу. 10-летняя девочка отправилась на занятия днем 15 января и исчезла. Инцидент произошел в городе Карасуке.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, есть основания полагать, что ребенок стал жертвой преступления.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ).

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР. Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", – сообщили в управлении.

В поисках ребенка участвуют более 150 человек: полицейские, местные жители, а также спасатели МЧС и спецтехника.

При этом "Вести. Новосибирск" сообщают, что отец пропавшего ребенка не дает согласия на то, чтобы к поискам подключились волонтерские организации.

Кроме того, СМИ стало известно, что последний раз девочку видели в общежитии на Тургеневской улице. Сообщается, что ребенок боялся возвращаться домой, опасаясь наказания от родителей.