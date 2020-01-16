Причиной ЧП на "Сапфире" стала ошибка капитана судна

Причиной ЧП на теплоходе "Сапфир" стала ошибка капитана судна. К такому выводу пришло следствие, изучив события в Белом море. Как напоминает ГТРК "Карелия", пассажирский теплоход сел на мель в августе прошлого года и получил пробоину.

Чрезвычайное происшествие было зафиксировано на расстоянии девяти километров от Беломорска. Из города незамедлительно отправились спасательные средства. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших не было. На борту судна находилось 125 человек.

Как сообщили в Следственном отделе на транспорте, расследование дела завершено. По версии следователей, курс был потерян из-за некомпетентности капитана. Он не обратил внимание на наличие дополнительного течения, возникающего при отливе. Оно-то и повлияло на изменение траектории судна. Кроме того, никто не контролировал движение теплохода по координатам.