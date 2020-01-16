Модный дом Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории, который намерен использовать для создания украшений. Масса драгоценного камня составляет 1758 карат.

Алмаз был добыт в апреле 2019 года в Ботсване, сообщает The New York Times. Вес изделия составляет 352 грамма. Камень имеет темный цвет. В настоящее время это второй по величине неповрежденный минерал, добытый за всю историю.

Исполнительный директор модного дома Майкл Берки рассказал, что приобретение алмаза стало неожиданностью для конкурентов Louis Vuitton. В компании считают, что данный факт может придать ей пикантность и пробудить индустрию. Цена драгоценного камня не уточняется, но известно, что его стоимость составляет миллионы.

Алмаз называется Sewelo. Louis Vuitton договорился с канадской компанией Lucara Diamond Corp., а также производителем бриллиантов HB Company о производстве украшений из минерала. Сумма сделки не раскрывается, лишь известно, что канадскому партнеру будет принадлежать 50 процентов камня. Минерал планируется разделить на несколько частей и огранить их, сообщает "Интерфакс".

Купленный модным домом камень уступает добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan. Изначально минерал имел вес более 3106 карат, его раскололи на множество частей. Два бриллианта, произведенные на его основе, украшают британские королевские регалии.

В ноябре 2019 года стало известно, что модный дом Louis Vuitton купил легендарный бренд Tiffany за 16 миллиардов долларов.