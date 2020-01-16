В Ярославле задержан наркодилер с более 120 граммами героина

В Ярославле сотрудниками транспортной полиции изъяли более 60 свертков наркотических веществ. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняют "Вести Ярославль", эксперты установили, что в свертках находился героин общим весом более 120 грамм. Злоумышленник планировал распространить его в центральных регионах страны.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы.