Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

383 депутата Думы поддержали назначение Михаила Мишустина премьер-министром России. Это 85 процентов списочного состава парламентариев. Голосовавших "против" не было. 41 народный избранник, в основном от фракции КПРФ, воздержались.

РИА Новости отмечает, что в 2008 году кандидатуру Владимира Путина в качестве главы кабмина поддержали 392 депутата. Тогда воздержавшихся не было, а 56 депутатов голосовали "против". Голосование также проходило в открытом режиме.

Когда в 2018 году Дмитрий Медведев во второй раз стал премьером, то кандидатуру Медведева поддержали 374 депутата. Это на 75 голосов больше, чем в 2012 году. Против второго премьерского срока Медведева голосовали 56 законодателей.

Владимир Путин предложил Госдуме на одобрение в качестве премьера кандидатуру 53-летнего главы Федеральной налоговой службы после того, как правительство Медведева подало в отставку. Дмитрий Медведев будет заместителем председателя Госсовета. Для закрепления роли Госсовета в Конституцию России будут внесены изменения. Их разработает специально создана конституционная комиссия, в состав которой вошли 75 человек.