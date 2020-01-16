Туристы захотели сделать селфи со слоном, но чуть не оказались растоптанными. Видео

Туристы в Индии захотели сделать совместную фотографию со слоном, но такая перспектива не понравилась животному. Млекопитающее чуть не растоптало путешественников.

О случившемся сообщает Daily Mirror. На запечатленных кадрах видно, как туристы убегают от догоняющего их слона. Один человек спотыкается и чуть ли не оказывается под ногами массивного животного. Судя по всему, турист был очень напуган, ведь споткнулся не один раз. В итоге человеку удалось подняться на ноги и увернуться.



Издание, ссылаясь на местных жителей, сообщает, что группа из пятидесяти слонов покинула лес в поисках еды, но одно животное отбилось от них, оказавшись рядом с людьми.

Стоит отметить, что в Индии зачастую происходят курьезы со слонами. Например, в июне 2019 года стадо млекопитающих повредило припаркованные автомобили, чтобы пересечь дорогу. В апреле 2019 года слон устроил разгром в одной из индийских деревень.