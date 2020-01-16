Калужский приют устраивает праздник в честь камчатской медведицы Маши

Медведица Маша готовится отметить годовщину пребывания на калужской земле. Праздник в центре реабилитации диких животных "Феникс" назначили на 25 января. Мероприятие пройдет под девизом "День камчатского хомячка!". В этот день приют откроет свои двери для всех желающих.

ГТРК "Калуга" напоминает, что оставшегося сиротой по вине браконьеров медвежонка привезли в Калугу с Камчатки год назад. Детеныша приютили в реабилитационном центре диких животных "Феникс".

Директор"Феникса" Вероника Матюшина рассказала, что в праздничной программе будут участвовать и другие подопечные центра. Гостей ожидают настоящие танцы с медведицей, аттракцион с енотами и песни с волками. Вход для посетителей бесплатный, а если "они принесут угощения артистам, то это станет хорошим подспорьем в празднике", — отметила Вероника Матюшина.