12-летний калининградец вошел в 50 лучших игроков Европы по сбору головоломок

Калининградец вошел в европейский ТОП-50 сильнейших сборщиков головоломок. Ему всего 12 лет, он ученик сельской школы поселка Междуречье Черняховского района.

Арсению Йоцюсу достаточно чуть болше двух секунд, чтобы собрать пирамидку Мефферта (она прародительница известного кубика Рубика). Мальчик утверждает, что сам добился среднего времени по сбору головоломки в 2,90 секунды. А ближайшая цель — выиграть чемпионат России, который пройдёт в апреле этого года.

К победе Арсений шел больше двух лет, информирует ГТРК "Калининград". В январе он занял первое место на соревнованиях в польском Гданьске по сбору головоломок на время — спидкубингу. А в декабре стал единственным от России в Латвии и привёз бронзу.

Учится подросток в поселковой школе, все перемены проводит с головоломками. Учителя такому увлечению только рады. Наталья Чурилова, учитель начальных классов считает, такой пример заразителен. Почти весь класс приобрёл кубик Рубика, и после уроков постоянно обсуждают, как быстрее и проще собирать его.

Кроме головоломок Арсений увлекается баскетболом, футболом и шахматами. Отмечает, что хобби положительно сказываются на учёбе — улучшилась память,быстрее решаются математические задачи.