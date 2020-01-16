Сергей Прядкин переизбран президентом Российской премьер-лиги

В Москве прошло заседание собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором был принят ряд решений. Президент РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

Согласно уставу лиги, собрание продлило полномочия Сергей Прядкина еще на 5 лет. Прдякин руководит российской премьер-лигой с 2007 года.

Также было принято решение о расширении формата элитного дивизиона российского футбола с 16 до 18 клубов. "Проголосовали за "гладкий" (без плей-офф) чемпионат, но за расширение до 18 команд. Большинство клубов за 18 команд, но есть и те, кто против. А с какого сезона он будет введен, будем обсуждать позднее с РФС. Нужно помнить о существовании ФНЛ, ПФЛ. Необходимо подойти к лицензированию", — сказал Сергей Прядкин РИА Новостим. Также будет реформирован Кубок России.