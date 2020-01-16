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16 января 202019:43

Школьницу заставили встать на колени и просить прощения за то, что она увела чужого парня

ВКонтакте/Подслушано Тамбов

В Тамбове правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, который запечатлен на кадрах, распространенных в социальной сети. На видео демонстрируется, как девочка стоит на коленях перед толпой подростков и просит прощения.

Судя по всему, на кадрах присутствуют школьники. Толпа подростков окружила девочку, стоящую на коленях. Несовершеннолетняя произносит фразу: "Извини меня, пожалуйста, за то, что я увела твоего парня". После этого к ней подходит другая девочка, гладит по голове и говорит "свободна". На этом издевательства не заканчиваются. На заключительных секундах видео заметно, как кто-то ударяет школьницу ногой. Неизвестно, что последовало дальше.

Как сообщают "Вести Тамбов", сотрудники полиции уже начали проверку по данному инциденту. Устанавливаются личности подростков. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем данное видео распространилось по многим региональным сообществам в социальных сетях. Комментаторы, по большей части, становятся на защиту униженной школьницы. Кроме того, некоторые пользователи пытаются провести собственное расследование. Например, в одной из групп опубликованы скриншоты аккаунтов подростков, причастных к записи видео.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как ученики столичной школы подвергают издевательствам сверстника: мальчика окунули головой в унитаз. После случившегося директор учебного учреждения написала заявление об увольнении.

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