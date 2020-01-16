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16 января 202020:53 Алексей Петров

Мишустин - глава правительства: каким он будет премьером и какие задачи должен решить

Мишустин - глава правительства: каким он будет премьером и какие задачи должен решить

Консультации Михаила Мишустина с парламентскими фракциями начались сегодня, 16 января, рано утром. В середине дня его кандидатура была одобрена депутатами на пленарном заседании. И, разумеется, ключевой темой разговора с парламентариями стало выполнение тех задач, которые президент поставил в Послании Федеральному Собранию. Как отметил сам Михаил Мишустин, средства для этого есть, равно как есть и возможности. Как прошло голосование и какие напутствия новый премьер получил от Госдумы?

Полтора часа дискуссии, и Дума дает добро. За — 383, против — никого, 41 воздержался.

"Михаил Владимирович, рекорд поддержки Вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. 392 голоса он получил, когда Государственная Дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка парламента сегодня серьезная Вам", — обратился к Мишустину председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К этому результату глава Федеральной налоговой службы шел по парламентским коридорам с утра. Еще девяти не было, а уже состоялись общение со спикером и консультации.

Михаил Мишустин на Охотном ряду. Этот день крайне насыщенный. Встречи расписаны по минутам. Первая — с единороссами. Общение без камер, но сами депутаты выложили видео. Выслушали, проголосовали.

— Вячеслав Викторович (Володин), какие результаты? О чем говорили?  

— Подождите, давайте мы проведем все консультации, а затем скажем результат. У нас только начало процесса. Встреча самой большой фракции была яркой, поэтому предложения были сформулированы. Думаю, что итог вы увидите в зале пленарных заседаний.

"Готовы к работе, Михаил Владимирович?". Мишустин ответил: "Да". Реплика позволяет судить о его характере. Ответ четкий и предельно конкретный. Деловые качества убедили и единороссов — единогласная поддержка.

Руководитель фракции Сергей Неверов отметил: "Это четкий управленец. Это очень коммуникабельный человек, открытый. Мы вчера общались достаточно долго. Руководители фракций сидели с ним вместе. У него есть хорошие мысли, идеи, которые он озвучил".

Но мало убедить лидеров — нужно встретиться и с депутатами. Вячеслав Володин и Михаил Мишустин проследовали по коридору, за ними — толпа журналистов. В ЛДПР уже ждали. Жириновский встретил около кабинета. Мастер интриги сначала держал паузу — не определились. Позднее стало ясно — поддерживают. В пользу Мишустина говорит его техническое образование.

"Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах. И мы потребуем, чтобы президент назначал министрами, пока это еще его прерогатива, только инженеров. Они умеют строить управленческие процессы", — заявил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Справедливороссы тоже решили — такому человеку можно доверить кабмин. Главное, чтобы социальная сфера была для него в приоритете. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил: "Наша держава, мощная держава, независимая, суверенная, которая всегда была, есть и будет оставаться такой, она богата, прежде всего, людьми, и самое главное наше достояние — это наши граждане, которые обязательно должны получить от государства право на достойную жизнь".

Никаких сомнений в профессионализме кандидата и у коммунистов. Но решение фракции — воздержаться.

"Это опытный человек, с хорошей школой, который прекрасно знает налоговое законодательство и порядок сбора налогов. Он накопил опыт, который заслуживает внимания и максимальной поддержки. Мы не можем сейчас голосовать за по той причине, что не знаем состав команды и не знаем, какую программу он окончательно предложит", — сообщил Геннадий Зюганов.

Важнейшая процедура, но даже здесь не исключены случайные оговорки. "Я прошу вас поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной Думе для назначения Михаила Мишустина на должность председателя Государственной Думы. Извините, на должность председателя правительства Российской Федерации", — заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

Мишустин по пунктам рассказал, что намерен делать у руля кабмина: создавать конкретноспособные предприятия, поддержать оборону, совершить рывок в цифровизации реального сектора.

"Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. Я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос", — заявил во время выступления Михаил Мишустин.

Вопросы с мест. Мишустин дал понять — ждать популиcтских шагов от него не стоит:

— Как вы оцениваете инициативу фракции ЛДПР о списании либо заморозке выплат россиян по кредитным обязательствам? 

— Плохо оцениваю. Списание по кредитным обязательствам приведет к целой волне банкротств. И, соответственно, люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноваты. Вообще я плохо оцениваю списание как пока еще действующий налоговик.

Поддержкой депутатов Мишустин заручился. Теперь для него важно определиться с кадрами:

— Есть ли у вас уже понимание, кого вы хотели бы видеть в своей команде?

— Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. 

У кабмина и Думы хорошая традиция работать сообща, сделал акцент Мишустин. Это взаимодействие он рассчитывает укрепить.

Перед Михаилом Мишустиным стоят масштабные задачи. Но есть четкий ориентир — Послание президента. Парламентарии обещают поддержку, но и спрашивать намерены строго. 

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