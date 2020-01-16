В Подмосковье организовали подпольный приют по торговле детьми: СК проводит проверку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье ребенка, рожденного суррогатной матерью. Тело новорожденного обнаружили в квартире, где находились еще несколько младенцев. Как позже выяснилось, их всех собирались передать будущим родителям-иностранцам. Как был устроен криминальный бизнес на усыновлении и почему он процветал там, где его давно должны были заметить и пресечь?

Тихий новый микрорайон подмосковного Одинцова. Многие соседи друг с другом даже незнакомы. Это можно было бы назвать идеальным местом для тайной базы по переправке детей, рожденных суррогатными матерями, за границу, если бы не трагедия — смерть одного из малышей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и пунктам "б, "г", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса России (торговля людьми). Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также проживали еще трое младенцев", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

О гибели ребенка сообщила няня, гражданка Украины. Прибывшая полиция не обнаружила при ней никаких документов на детей.

На съемной квартире прятали новорожденных младенцев, пока иностранцы оформляли документы для их вывоза за рубеж. Похоже, все это было абсолютно незаконно. Сейчас в квартире никого нет, никто не отвечает. Полиция разыскивает хозяина недвижимости, чтобы узнать, знал ли он, что его арендаторы устроили здесь подпольный приют.

Во дворе дома всегда полно детей. Мамы с колясками ни у кого не вызывают подозрений. На вопрос о том, знал ли кто-нибудь о содержании в доме детей для продажи, многие удивились: "Что?! Дети — это же не товар, ими нельзя торговать". Не догадывались ни о чем и соседи по лестничной клетке: "Я просто думала, что у них двое детей и они с такой большой коляской гуляют, мужчина и женщина".

Вот цитата с сайта того самого агентства, делавшего бизнес на младенцах: "16 лет успеха! Наши специалисты окажут вам содействие в подборе кандидатуры суррогатной матери". Однако съемный офис уже пуст — похоже на бегство.

Говорят, стоимость услуг, рожающих за деньги женщин, начиналась от полутора-двух миллионов рублей. Теперь следователи выясняют законность этих юридических манипуляций и роль каждого из подельников.

Хозяев квартиры задержали. На вопросы о том, почему они держали там несовершеннолетних детей, в ответ молчание.

Возникли вопросы у Следственного комитета и к одинцовским органам опеки. Начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Одинцовскому городскому округу Наталья Снегирева заявила, что выявлением подобных подпольных приютов занимается полиция, а документы на вывоз детей оформлялись не через них.

"На ребенка в принципе должно быть свидетельство о его рождении, поскольку он рожден на территории Российской Федерации. Для того, чтобы перевезти ребенка через границу, для него необходимо будет оформить заграничный паспорт", — прокомментировала ситуацию юрист Дарья Кашлева.

Кто биологические родители троих уцелевших младенцев и где они сейчас, пока неизвестно. В настоящее время дети изъяты полицией и помещены в больницу для обследования.