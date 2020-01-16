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16 января 202021:56

Постпред России в ОБСЕ выступил против героизации Бандеры

На заседании совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель России Александр Лукашевич выступил против героизации Степана Бандеры на Украине.

Он напомнил, что Бандера не только проводил теракты во имя радикальных националистических идей. Он возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), боевое крыло которой позже вошло в Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в России). Ее члены в годы войны вместе с фашистами участвовали в истреблении еврейского, польского, русского и украинского населения.

"СС и ее структуры получили однозначную правовую и историческую оценку Нюрнбергского трибунала", — напомнил Лукашевич.

По его словам, сейчас Украине пытаются навязать Бандеру в качестве национального героя. Однако это ведет только к углублению общественного раскола. Также Лукашевич напомнил, что озабоченность в связи с прославлением Бандеры выразили Израиль и Польша, передает ТАСС.

В начале январе в центре Киева прошел факельный марш и митинг в память Бандеры. В нем приняли участие около тысячи человек. Такие же шествия прошли и в нескольких городах на западе Украины.

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