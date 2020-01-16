Владимир Путин обсудил с главой Евросовета текущие проблемы

Тему ливийского кризиса по телефону обсудили президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщает пресс-служба Кремля. Речь шла, в том числе, о подготовке к проведению международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. Помимо этого, обсуждались вопросы Ирана и юго-востока Украины, отмечает телеканал "Россия 24".