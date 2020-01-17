Tata Steel Chess. Дубов сыграл вничью с чемпионом мира Карлсеном

На продолжающемся в голландском Вейк-ан-Зее крупном шахматном турнире Tata Steel Chess прошли партии пятого тура. Россиянин Даниил Дубов играл против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и добился черными фигурами ничьей. Поделили очки и два других россиянина.

Владислав Артемьев играл с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, а Никита Витюгов – с Юй Янъи из Китая. Результативными оказались в 5-м туре две партии: Вишванатан Ананд (Индия) выиграл у Джеффри Сюна (США), а Алиреза Фиружа (Иран) – у Аниша Гири (Голландия).

Лидируют в Вейк-ан-Зее Фиружа и американец Уэсли Со, у которых по 3,5 очка. Артемьев вместе с Фабиано Каруаной (США) и Йорденом ван Форестом (Голландия) составили группу преследования – по 3 очка. У Дубова и Карлсена – по 2,5 очка, Витюгов имеет 2 турнирных балла.