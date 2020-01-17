В Сараево открылась выставка, посвященная борьбе с нацизмом

Выставка "По дорогам Победы" открылась в Сараево. Экспозиция посвящена освобождению юго-восточной Европы от фашизма — подвигам красноармейцев и партизан.

В Еврейском музее Боснии и Герцеговины представлены уникальные архивные фото- и видеоматериалы, свидетельствующие, в том числе, о тесном взаимодействии советского и югославского командования.

К примеру, переписка Сталина и Тито, информация о совместных боевых действиях. Все материалы — из российских государственных архивных фондов. Многие экспонаты ранее хранились под грифом "Совершенно секретно", сообщает телеканал "Россия 24".

"Задача этой выставки — люди, которые придут сюда. Мы видим, что таких людей немало, они на основании документов и фотографий составили представление о том, что 75 лет было на самом деле, кто освободил Европу от нацизма, кто спас континент от коричневой чумы — Красная армия", — считает Константин Могилевский, член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества".