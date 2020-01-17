Над Австралией пролились долгожданные дожди

В Австралию после месяцев засухи пришли ливни с грозами и сильным ветром. Жители надеются, что погодные изменения помогут в борьбе с лесными пожарами. По сообщениям местных СМИ, в наиболее пострадавших штатах — Новом Южном Уэльсе и Виктории — выпало более 50 миллиметров осадков.

Однако, как говорят эксперты, этого пока не достаточно для того, чтобы остановить засуху. В Австралии сейчас около ста лесных пожаров. Накануне начались еще два — из-за удара молнии в национальном парке штата Виктория. По прогнозам метеорологов, дожди на востоке Австралии будут идти до конца недели, сообщает телеканал "Россия 24".