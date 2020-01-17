Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области десятилетняя девочка найдена живой. Ребенок был обнаружен волонтерами в подвале одного из зданий.

Как было установлено следствием, каких-либо противоправных действий в отношении девочки совершено не было, в настоящее время она находится под наблюдением врачей. Диагноз: переохлаждение, обезвоживание и небольшое — первой степени — обморожение ступней.

Как сообщалось, в минувшую среду днем 10-летняя девочка вышла из музыкальной школы Карасука, но домой не пришла. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. К поискам были привлечены спасатели, полиция и представители общественности общей численностью около 200 человек, передает ТАСС.