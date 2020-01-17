Два гола Кучерова не спасли "Молний" от поражения

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился восемью матчами. "Тампа-Бэй Лайнтинг" в гостях уступила "Миннесоте Уайльд" с результатом 2:3.

Нападающий "Молний" Никита Кучеров забросил две шайбы в ворота "Миннесоты", но дуль российского нападающего не спас его команду от поражения. На счету Кучерова стало 20 голов и 32 результативных передачи. Одну из шайб Кучеров забросил после передачи Михаила Сергачева. Их одноклубник Александр Волков набрал две минуты штрафа. Андрей Василевский остался в запасе.

"Коламбус Блю Джекетс" обыграл дома "Каролину Хэррикейнз" с результатом 3:2. У победителей голевой пас отдал Владислав Гавриков. Нападающий "Оттавы Сенаторз" Владислав Наместников отправил одну шайбу в ворота "Веган Голден Найтс", но победу со счетом 4:2 одержали "золотые рыцари". С таким же счетом "Нэшвилл Предаторз" дома уступил "Анахайм Дакс". Нападающий "хищников" яков Тренин результативных действий не совершил.

"Даллас Старз" без вратаря Антона Худобина проиграл дома "Баффало Сэйбрз" 1:4. Нападающие "звезд" Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали. Равно, как и нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, чья команда проиграла в гостях "Бостон Брюинз" 1:4. "Колорадо Эвеланш" на своей площадке был сильней "Сан-Хосе Шаркс" 4:0. Первую шайбу в ворота "акул" отправил Валерий Ничушкин. Теперь на его счету 8 голов и столько же передач. Одноклубник Валерия Владислав Каменев отдал голевую передачу. "Ванкувер Кэнакс" на своем льду обыграл "Аризону Койотс" 3:1.