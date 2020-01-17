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17 января 202010:58 Александра Суворова

Забота о семье и улучшение жизни россиян: Мишустин обозначил приоритеты

Забота о семье и улучшение жизни россиян: Мишустин обозначил приоритеты

Михаил Мишустин представил депутатам Госдумы свою программу. Новый премьер-министр России сделал основные акценты на социальных вопросах и улучшении жизни россиян.

Новому составу кабмина предстоит решать целый спектр задач. Фронт работ накануне обозначил премьер-министр Михаил Мишустин, представив свою программу в Госдуме. В числе приоритетных направлений — улучшение благосостояния граждан, забота о семье и детях.


По словам Мишустина, необходимо, в частности, выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы семьи могли вовремя получить все полагающиеся им выплаты. Ранее Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию, заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, кроме того, в нее будут внесены серьезные изменения.

"Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка, — сказал глава государства. – Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей".

По подсчетам Дом.РФ, предоставление материнского капитала на первенца затронет почти полтора миллиона семей, и это обеспечит дополнительный спрос на 6 миллионов квадратных метров жилья в год. Аналитики пояснили, что в результате нововведения жилье смогут купить те семьи, у которых раньше не было такой возможности. Все это, безусловно, сыграет положительную роль и для строительного сектора.

По словам Михаила Мишустина, на реализацию новых социальных гарантий потребуется около 4 триллионов рублей из бюджета за четыре года. Глава правительства отметил, что необходимые средства есть.

"Средства, которые были обозначены в Послании, есть. Этот год — примерно 450 миллиардов рублей, а в целом на четыре года — порядка четырех триллионов рублей, — сообщил Мишустин. – Эти средства будут перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств соответствующего федерального бюджета и бюджетов регионов, а с точки зрения ресурсов они есть в полном объеме. И эти решения должны быть приняты и заработать уже сейчас, с начала года".

Особое внимание новый премьер-министр намерен уделить поддержке предпринимательства и бизнеса. Необходимо в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений, а также добиться их повсеместной работы. Кроме того, надо улучшать предпринимательский климат: в том числе за счет снижения административных барьеров и реформирования контрольно-надзорной деятельности.

"Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и главное, повышать заработную плату сотрудникам", — сказал председатель правительства.

Как отметил Михаил Мишустин, выступая перед законодателями, поставленные президентом в ходе Послания Федеральному Собранию задачи дают нацпроектам "еще более глубокий смысл" и связывают их в единую системную программу.

За экономический рост отвечают сразу несколько национальных проектов в общей сложности почти на 7 триллионов рублей. При этом полтриллиона пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса и почти триллион — на развитие международной кооперации и экспорта, направленной на то, чтобы создавать больше конкурентоспособной продукции. Но мало выделить средства: важно обеспечить их эффективное использование. А для того, чтобы поддержать бизнес, нужно хорошо понимать его.

"Он, как человек, которые занимается налогами, хорошо понимает состояние бизнеса. И в территориальном разрезе, и в отраслевом. Чувствует, как там формируется этот финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах с международным участием, то он очень хорошо чувствует качество инвестиционного климата", — считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В РФПИ также полагают, что новый премьер-министр сможет ускорить реализацию национальных проектов и нарастить вложения в инфраструктуру. Как отметил глава фонда, Михаил Мишустин проявил себя не только как успешный государственный деятель, но и опытный инвестор.

"Понимание инвестиционного сообщества и опыт руководителя федерального уровня дает ему уникальную возможность для того, чтобы значимо нарастить инвестиции в России, — считает Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ. — Мы также безусловно поддерживаем его планы по инвестированию средств ФНБ в покупаемую инфраструктуру. РФПИ проинвестировал 125 миллиардов рублей в проекты средств ФНБ при доходности на 30 процентов выше, чем эти средства были бы проинвестированы в американские ценные бумаги. И безусловно инвестирование средств ФНБ в окупаемую инфраструктуру ускорит рост российской экономики".

Помимо задач, уже обозначенных майскими указами и нацпроектами, Мишустин акцентировал внимание на повышении качества управления, а также эффективном использовании ресурсов, имеющихся в распоряжении правительства. Новый премьер-министр подчеркнул, что все члены кабмина будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

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