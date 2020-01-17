Капитан "Манчестер Юнайтед" перешел в "Интер"

Полузащитник Эшли Янг проходит медосмотр в миланском "Интере". В ближайшее время будет объявлено о переходе капитана "Манчестер Юнайтед" в итальянский клуб.

Клубы близки к согласию, и в ближайшее время 34-летний Янг станет игроком "Интера". Летом из Манчестера в Милан проследовал другой футболист "красных дьяволов" – бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

"Манчестер Юнайтед" предлагал Янгу продлить контракт еще на год, но Эшли ответил отказом. Английский клуб после некоторой паузы согласился продать Янга в "Интер". Миланцы заплатят за бывшего игрока сборной Англии полтора миллиона евро.