ОКР присоединился к процессу между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России присоединился к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий. ОКР направил в CAS соответствующее уведомление.

ОКР на своем официальном сайте сообщил, что "16 января 2020 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд официальное заявление о вступлении в дело по спору между WADA и РУСАДА относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства от 09 декабря 2019 года о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий".

В декабре исполком WADA вынес решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Общее собрание членов РУСАДА решило не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд.