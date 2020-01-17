После беседы с глазу на глаз Мишустин и Медведев встретились с кабмином

Более часа общались один на один в кабинете председателя правительства на Краснопресненской набережной Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин. После этого бывший и новый премьер-министры провели встречу с членами российского парламента. Мишустин поблагодарил Медведева и всех членов правительства за выполненную ими работу. Он подчеркнул, что всех коллег знает лично. И просит их продолжить работу в ближайшее время.

Все министры и главы федеральных служб продолжают выполнять свои обязательства после отставки кабинета 15 января, но в статусе исполняющих обязанности, отмечает телеканал "Россия 24". Дмитрий Медведев заявил, что российское правительства уходит в отставку после оглашения Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В нем Путин высказался за изменения в Конституции, касающиеся в том числе вопросов формирования правительства и большей роли в этом российского парламента и политических партий.

На рассмотрение депутатов Госдумы в качестве премьера президент России предложил кандидатуру Михаила Мишустина. Мишустина одобрили 323 депутата, 41 воздержался при голосовании. Голосов "против" не было. Парламент не стал дожидаться окончания двухнедельного периода на обсуждение кандидатуры премьера, которые предоставляет депутатам 111 статья российской Конституции.

Теперь Михаил Мишустин в недельный срок должен представить президенту свои предложения по структуре правительства и предложить кандидатов на должности вице-премьеров и федеральных министров.

"В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся, — пообещал исполняющим обязанности членов кабинета министров Мишустин. — Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений Послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся".

Спокойно работать до формирования нового кабинета министров призвал своих коллег и бывший 8 лет подряд премьером Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что все его коллеги по кабинету министров трудились добросовестно и ответственно, старались, ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства.

"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — объяснил он.

"Все будет происходить надлежащим образом, — выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Дмитрий Медведев. — Так и должно быть в таких ситуациях, которые естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные".

Новому премьеру и правительству Медведев пожелал максимальных успехов в достижении поставленных целей. Он отметил, что работа в правительстве — наверное, один из самых сложных видов деятельности.

"Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна", — подчеркнул ставший заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.