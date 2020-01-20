Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

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Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Кирилле Дуварове из города Морозовска Ростовской области.

У мальчика тяжелое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Это значит, что все мышцы тела, в том числе и дыхательные, постепенно ослабевают. Любое простудное заболевание влечет за собой тяжелые осложнения, в легких и бронхах скапливается мокрота, дыхание затрудняется, нормально откашляться Кирилл не в силах. Для очищения дыхательных путей от слизи требуется специальный прибор – откашливатель. Но он стоит дорого, родители Кирилла купить его не в состоянии.

Из письма Марии Дуваровой, мамы Кирилла: "Сын родился здоровым – так сказали врачи в роддоме. Но уже с первых месяцев жизни он отставал в развитии, позже других детей начал держать голову, переворачиваться, сидеть. Мы обращались к неврологам в нашем городе, но они только прописывали общеукрепляющие препараты. Даже в двухлетнем возрасте Кирилл ходил с трудом, неуверенно держался на ногах, часто падал. Мы повезли его в областную больницу в Ростове-на-Дону, там впервые предположили спинальную мышечную атрофию. Позже генетические анализы диагноз подтвердили. При этой болезни постепенно слабеют мышцы, и самое страшное – дыхательные мышцы не справляются со своими функциями, недавнее обследование показало, что легкие у Кирилла работают лишь на 38%. Они настолько слабые, что он не может сам откашливаться, мокрота скапливается, еще больше затрудняя дыхание. Любое респираторное заболевание в такой ситуации может обернуться необратимыми последствиями. Чтобы очищать дыхательные пути, сыну нужен откашливатель. Но это устройство не предоставляется государством, а у нас нет необходимых денег. Работает только муж, я все время с сыном. Несмотря на слабость, Кирилл продолжает ходить в школу, очень старается в учебе, но мне всегда приходится его сопровождать и поддерживать. Нам не на кого рассчитывать, кроме вас, пожалуйста, помогите!"

Для спасения Кирилла Дуварова не хватает 590 252 руб.

Директор центра анестезиологии и реанимации Областной детской клинической больницы Федор Шаршов (Ростов-на-Дону): "У Кирилла прогрессирующая слабость мышц, в том числе и дыхательных. Мальчик не может сам откашлять мокроту, что затрудняет дыхание и приводит к воспалительным процессам в легких. Кириллу необходим специальный аппарат – откашливатель. Регулярное использование этого устройства предотвратит развитие опасных осложнений, облегчит дыхание, улучшит качество жизни ребенка".

Стоимость откашливателя 650 703 руб.

60 451 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 590 252 руб.

ПОМОЧЬ КИРИЛЛУ

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