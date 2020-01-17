Частный коллекционер купил редчайшую монету за 1,3 миллиона долларов

В США продана одна из самых дорогих монет в мире. Речь идет о соверене, на котором изображен король Эдуард VIII. Всего было выпущено шесть таких монет.

Обладателем редкого золотого соверена стал частный коллекционер из Великобритании. По его словам, он не мог упустить возможность и не привезти на родину из США монету.

Соверен 1936 года выпуска никогда не поступал в массовую чеканку, хотя это должно было произойти в 1937 году. Это связано с тем, что через год после вступления на престол Эдуард VIII отрекся от короны ради женитьбы на Уоллис Симпсон.

Четыре таких же монеты находятся в музеях, две — у частных коллекционеров, сообщает BBC. Соверен изготовлен из 22-каратного золота, его вес составляет 7,98 грамма, а диаметр 22 миллиметра.

Сам Эдуард VIII просил, чтобы ему передали монеты с его же изображением, но Георг VI отказал в этой просьбе брату.

В результате соверен был продан за один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона). Его предыдущим владельцем был коллекционер из США. В 2014 году он смог приобрести монету почти вдвое дешевле — за 850 тысяч долларов.

Соверен предоставляет интерес для коллекционеров, кроме своей редкости, тем, что изображение короля было выполнено с нарушением традиции. Изображен левый профиль монарха, хотя должен быть правый. Дело в том, что у Эдуарда VIII пробор был именно на левой стороне.



В ноябре 2019 года в Великобритании выпустили золотую и серебряную сувенирные монеты. Их вес составляет пять и два килограмма.