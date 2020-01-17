Главой ФНС назначен Даниил Егоров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы. Ранее Егоров был заместителем руководителя ФНС.

О назначении Егорова сообщается на официальном сайте правительства РФ.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", – говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным​​.

16 января президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого Мишустин возглавлял ФНС.

15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.