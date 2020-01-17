В Минске вандалы облили красной краской памятник Пушкину

В центре Минска, у гостиницы "Беларусь" вандалы облили красной краской памятник Пушкину.

Издание Minsk News, публикуя видеокадры с места происшествия, сообщает, что милицию вызвала местная жительница, которая прогуливалась неподалеку и увидела, как вандалы оскверняют монумент.



Правоохранители работают на месте инцидента.

Российское посольство в Белоруссии уже отреагировало на этот акт вандализма в своем "Твиттере".

В сообщении российского диппредствительства говорится, что "поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение".

Российские дипломаты в Белоруссии внимательно отслеживают эту ситуацию. В ГУВД минского горисполкома им сообщили, что милиция предпринимает меры по установлению лиц, причастных к инциденту.

Этот памятник Александру Сергеевичу Пушкину – подарок Минску от мэрии Москвы. Он был открыт 10 июля 1999 года к 200-летию со дня рождения поэта.