Посол России: Польша подгоняет историю под политические задачи

Польские власти пытаются подогнать исторические факты под текущие политические цели, считает посол России в Варшаве Сергей Андреев. Так дипломат отреагировал на заявление МИД Польши, утверждающего, что опубликованные Министерством обороны России архивные данные об освобождении Варшавы Красной армией являются "попыткой переписать историю".

"Про то, что это извращение истории, мы слышим по поводу любого нашего высказывания на тему Второй мировой войны, ее предпосылок, начала, хода, освобождения Польши и так далее", — отметил посол РФ.

При этом дипломат с сожалением констатировал тот факт, что в Польше историю трактуются так, чтобы обосновать нынешние политические задачи, которые вытекают из существующего уровня отношений двух стран, передает ТАСС.

Варшава была освобождена от гитлеровских войск 17 января 1945 года. Сотрудники российского посольства, дипломаты из других посольств, а также ветераны и общественные активисты возложили сегодня цветы на мемориальном кладбище советских воинов в польской столице.

Министерство обороны России в этот день обнародовало документы, посвященные освобождению Варшавы. В подборку были включены как ранее рассекреченные материалы, так и документы, которые никогда прежде не публиковались. Особое место в них занимают свидетельства зверств, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях.

Однако в самой Польше 17 января не является праздником, и 75-летие освобождения от фашистов Варшава не отмечает.

МИД Польши на своей страничке в Twitter выразил уважение к красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом, но при это указал, что Красная армия "не принесла полякам свободы".

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблониский назвал опубликованные Минобороны РФ документы "перевиранием истории". "Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", — пояснил он, передает РИА Новости.