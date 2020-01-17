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17 января 202019:32

Особенность гениев? В "Прямом эфире" обсуждают, как помочь детям с дислексией

В "Прямом эфире" эксперты разбираются в такой особенности людей (и прежде всего, детей), как дислексия. Оказывается, трудности с чтением испытывает каждый пятый человек в мире.

Учителя называют таких детей лодырями, одноклассники травят, в итоге страдают и родители, и дети.

Однако же дислексию часто называют "болезнью" гениальных людей, мозг которых "устроен" особенным образом.

Блогер и художница Эль Гард призналась, что в школьные годы, когда она должна была прочитать текст, у нее возникало чувство "ступора" – ее просто "перемыкало", и из-за этого одноклассники над ней смеялись.

Столкнулись с ней и в семье директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Его дочь Мария рассказала, что у ее ребенка была дислексия и дисграфия.

Она обнаружила, что невозможно найти специалиста по этим проблемам, а в 2016 году вместе с друзьями основала Ассоциацию для родителей и детей с дислексией и другими трудностями в обучении.

Только в 30-летнем возрасте разобралась со своей аналогичной проблемой и Татьяна Гогуадзе.

Впоследствии она стала специалистом по этой особенности мозга и написала книгу "Дислексия мозга. За гранью известного".

По ее словам, при дислексии есть психологическая особенность, когда дети и взрослые страдают от повышенной чувствительности к несправедливости.

В результате своей особенности такие дети уходят в творчество – начинают заниматься музыкой, лепкой, рисованием и достигают достаточно больших успехов.

Однако таким детям и их родителям необходимо помогать и для начала хотя бы привлечь внимание общества к данной проблеме.

Этим занимается, например, актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она приняла участие в первом всероссийском флешмобе в поддержку особенных детей. К акции присоединились и многие ее знаменитые знакомые — Евгений Стычкин, доктор Андрей Курпатов и многие другие.

Что рекомендует родителям детей с дислексией профессор, член-корреспондент РАН Татьяна Черниговская? Как понять, что у ребенка есть такая особенность мозга, и как он видит текст?

Как развивать мозг, чтобы спастись от слабоумия в старости, и в чем после поездки в Болгарию к Ванге убедилась академик Наталья Бехтерева, которая ближе других подошла к разгадкам тайн мозга?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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