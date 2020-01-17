Стрельба в центре Москвы: поводом стал дорожный конфликт

Из-за дорожного конфликта в центре Москвы в пятницу вечером прозвучала стрельба. Все произошло в районе 3-й Фрунзенской улицы. По предварительным данным, автомобиль BMW не пропустила "Лада".

Водитель иномарки разозлился, достал пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в стекло. Никто не пострадал, но стрелок на BMW скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщает РИА Новости, стрельба, предположительно, велась из пневматического пистолета по автомобилю, за рулем которого находилась женщина-водитель. Она дает показания в полиции.

Кроме того, сегодня в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, стрелявших в воздух. Стрельба велась в районе Лобненской улицы на севере Москвы, сообщает ТАСС. Стрелявших — 41-летнего москвича и 28-летнего жителя Калуги — доставили в дежурную часть для разбирательства.